تصعيد متعدد الجبهات.. قصف في إيران وهجمات تمتد إلى إسرائيل ولبنان

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، بشن الطيران الأميركي والإسرائيلي ضربات على مواقع للحرس الثوري في كرمانشاه، كما تم استهداف مصنعين للصلب، مبينة أن أحد المصنعين يتبع لشركة خوزستان والآخر لشركة مباركة.

من جهته، أعلن الجيش الإيراني، الجمعة، تنفيذ هجوم بالطائرات المسيّرة استهدف قاعدة الإسناد ومركز النقل التابع للجيش الإسرائيلي في تل أبيب.

ويأتي هذا الإعلان في إطار سلسلة من العمليات التي تؤكد، بحسب طهران، تطور قدراتها في حرب المسيّرات ونجاحها في استهداف أعماق البنى التحتية العسكرية لإسرائيل.

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، تنفيذ عدد من العمليات استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي ومستوطنات شمال إسرائيل، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

في المقابل، هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إفي ديفرين، الجمعة، بنزع سلاح حزب الله إذا لم تلتزم الحكومة اللبنانية بتنفيذ هذا الالتزام.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.