تصعيد متعدد الجبهات في أربع دول والجبهة اللبنانية تشتعل بين الحزب واسرائيل

اتسع نطاق التصعيد الإقليمي، ليل الأربعاء الخميس، من الخليج إلى إيران ولبنان، مع إعلان البحرين والإمارات تعرضهما لهجمات منسوبة إلى إيران، بالتزامن مع تقارير عن ضربات جديدة داخل الأراضي الإيرانية، واحتدام المواجهة المفتوحة بين إسرائيل و"حزب الله" على الجبهة اللبنانية.

ففي البحرين، قالت وزارة الداخلية إن فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق في منشأة بمحافظة المحرق من دون تسجيل إصابات، بعد هجوم نسبته المنامة إلى إيران.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، مؤكدة أن الأصوات التي سُمعت ناجمة عن عمليات الاعتراض.

وفي الداخل الإيراني، أفادت تقارير إعلامية وشهادات ميدانية بوقوع موجة جديدة من الضربات، شملت مدينة شيراز بالإضافة إلى مشهد وكرج وطهران، حيث شوهد عمود دخان يتصاعد بعد غارة جوية.

وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن "حزب الله" في بيانات متلاحقة تنفيذ أكثر 80 هجوما بصواريخ ومسيّرات وقذائف مدفعية استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في بلدات حدودية جنوبي لبنان.

كما استهدفت هجمات الحزب ثكنات ومستوطنات، وذلك في تصعيد شهد تدمير عدد كبير من الدبابات والآليات الإسرائيلية، ما أسفر عن قتلى وإصابات، وفق بيانات للحزب.

ومنذ 2 اذار مارس، تشن إسرائيل هجمات على لبنان خلّفت 1094 قتيلا و3119 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفقا للسلطات اللبنانية.

بالمقابل أفادت وزارة الصحة اللبنانية، فجر الخميس بسقوط 3 قتلى و11 جريحا في غارتين إسرائيليتين على قضاء مرجعيون وبنت جبيل.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية أيضا إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة 8 بجروح في غارة إسرائيلية على حاروف في قضاء النبطية.