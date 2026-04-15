تصعيد متبادل جنوب لبنان.. قصف صاروخي من حزب الله وغارات إسرائيلية

شفق نيوز- بيروت

شهد جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، تصعيداً ميدانياً متبادلاً بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تخلله قصف صاروخي وغارات جوية على مناطق حدودية.

وأعلن الحزب، في بيانات متتالية أن "مقاتليه استهدفوا 08:00 بالتوقيت المحلي، مستوطنات المطلة وكفار جلعادي وكريات شمونة بصليات صاروخية"، مضيفاً أنه "عند الساعة 08:30 تم قصف مستوطنات دوفيف، شلومي، متسوفا، يعرا، عفدون، كفار فراديم، نهاريا، وشافي تسيون".

وأشار إلى أن "مستوطنة كريات شمونة تعرضت لقصف جديد عند الساعة 08:55"، لافتاً إلى "استهداف مستوطنة مسكاف عام عند الساعة 09:30 بصلية صاروخية".

وفي السياق، أعلن الحزب استهداف "تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في الأطراف الشمالية لمدينة بنت جبيل عند الساعة 19:00 من يوم أمس الثلاثاء"، إضافة إلى "استهداف مماثل عند منتصف ليل الأربعاء".

بالمقابل، أفادت مصادر محلية بأن "طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق جبل صافي في قضاء جزين"، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي "غارات على بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل، وعلى مجرى نهر الليطاني في منطقة طيرفلسيه".