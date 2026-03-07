تصعيد في لبنان مع تقارير عن إنزال إسرائيلي واشتباكات مع حزب الله

شفق نيوز- بيروت

شهدت منطقة البقاع الشمالي في لبنان، ولا سيما محيط بلدتي سرعين والنبي شيت، تطورات أمنية متسارعة خلال الليل، مع تداول وسائل إعلام محلية معلومات عن محاولة إنزال إسرائيلية أعقبتها اشتباكات وتحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي، في حين لم يظهر حتى الآن تأكيد رسمي لمحاولة الإنزال نفسها.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن مروحيات إسرائيلية حاولت تنفيذ عملية في المنطقة الممتدة بين سرعين والنبي شيت قبل أن تُكتشف، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات وإطلاق نار، تبعته غارات وأحزمة نارية وتحليق كثيف فوق البقاع الشمالي، ولا سيما فوق بريتال.

وفي موازاة ذلك، ذكرت صحيفة النهار اللبنانية أنه يجري التداول بمعلومات تربط العملية بمحاولة إسرائيلية للوصول إلى أحد أفراد آل شكر، في إطار تحركات يُقال إنها مرتبطة بملف الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد، الذي فُقد في لبنان عام 1986.

كما يتم الحديث عن اصطحاب الإسرائيليين الضابط المتقاعد أحمد شكر الذي كان قد خُطف سابقاً في المنطقة لإرشادهم إلى موقع يعتقد أنه مرتبط بملف أراد.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يُسحب فيه لبنان أكثر إلى الحرب الإقليمية الدائرة منذ أن فتحت الولايات المتحدة وإسرائيل جبهة واسعة ضد إيران في 28 شباط، قبل أن يرد حزب الله في 2 آذار بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، الأمر الذي دفع تل أبيب إلى تنفيذ ضربات واسعة في لبنان.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت نفسه حظر الأنشطة العسكرية لحزب الله، في وقت ذكرت تقارير غربية أن مقاتلين من قوات النخبة التابعة للحزب عادوا إلى جنوب لبنان لمواجهة التوغل والضربات الإسرائيلية.