تصعيد في جنوب لبنان.. غارات متواصلة وتحذيرات بإخلاء بلدات

شهد جنوب لبنان، يوم السبت، تصعيداً لافتاً مع تواصل الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات، بالتزامن مع تحذيرات بإخلاء مناطق حدودية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "غارة إسرائيلية استهدفت بلدة السماعية جنوبي البلاد"، فيما ذكر مراسلون أن "غارة أخرى طالت بلدة كفرجوز".

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو يشن غارات على طول جبهة جنوب لبنان بما فيها منطقة النبطية"، في وقت تحدثت فيه الوكالة اللبنانية عن "غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرا وياطر في قضاء بنت جبيل".

كما أشارت وسائل إعلام إلى "غارة إسرائيلية على بلدة الدوير"، مضيفة أن "الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً في بلدة العديسة جنوبي لبنان".

وفي السياق، جدد الجيش الإسرائيلي "تحذيره العاجل لسكان 9 بلدات جنوبي لبنان بضرورة الإخلاء لمسافة لا تقل عن 1000 متر".

ولاحقاً، أفاد مراسلون بـ"تنفيذ غارتين إسرائيليتين على بلدتي عدشيت وميفدون جنوبي لبنان".

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه "تم إطلاق صاروخ اعتراضي من الجليل الأعلى شمالي إسرائيل باتجاه هدف رُصد في الأجواء اللبنانية".

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، صباح اليوم السبت، بمقتل خمسة أشخاص جراء ضربات جوية استهدفت مناطق متفرقة جنوبي البلاد، تزامناً مع استمرار التوترات الميدانية المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.