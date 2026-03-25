تصعيد إسرائيلي.. معارك وسيطرة على قرى في جنوب لبنان وترحيل قيادي إيراني

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي سيطر على 8 قرى جنوب البلاد، فيما أشارت إلى ترحيل مخابرات الجيش اللبناني "قيادي إيراني" من منطقة أنطلياس شرقي العاصمة بيروت.

وذكرت تقارير إخبارية تابعتها وكالة شفق نيوز، أن معارك تجري حالياً بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في القنطرة المشرفة على وادي الحجير، تزامناً مع سيطرة الجيش الإسرائيلي على 8 قرى جنوب لبنان.

وأضافات أن "الجيش الإسرائيلي يسيطر في محاور القتال بعمق 5 كلم في جنوب لبنان، فيما قصف حزب الله بلدة الخيام في جنوب لبنان بالمدفعية والصواريخ".

وترافقت هذه الاشتباكات في الجنوب مع تطويق مخابرات الجيش اللبناني أحد المباني في منطقة أنطلياس – ساحة حي الغوارنة، بعد ورود معلومات عن وجود قيادي إيراني داخله، وفقاً لإعلام لبناني.

وبحسب المعلومات، نفذت القوة الأمنية إجراءات ميدانية في محيط المبنى، قبل أن يتم ترحيل الشخص المعني من المنطقة.

وفي السياق أيضاً، ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، أن إسرائيل ستتوغل في لبنان بعمق 8 كيلومترات، والبقاء فيها لتأمين الحدود الشمالية، مشيرة إلى أن الجيش يسعى للانتشار في 18 موقعاً بالمنطقة الجديدة.

وخلال الأيام الماضية، دمر الطيران الإسرائيلي جسر القعقعية في قضاء النبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى قطعه بالكامل، في إطار حملة منهجية لاستهداف الجسور والمعابر فوق نهر الليطاني.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء، ارتفاع العدد الإجمالي للضحايا إلى 1094 قتيلاً و3119 جريحاً منذ تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية على البلاد في 2 آذار/ مارس الجاري، وفقاً لتقرير مركز عمليات الطوارئ.

هذا ولا تزال الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، تشهد تصعيداً عسكرياً، مع إعلان حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع وقواعد إسرائيلية، رداً على الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق لبنانية عدة.

ويأتي هذا التصعيد العسكري في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم الـ26 على التوالي بين إسرائيل وأميركا من جهة وإيران من جهة أخرى، فيما دخلت لبنان الحرب في 2 آذار/ مارس الجاري.