تصعيد دموي في جنوب لبنان.. اشتباكات "من المسافة صفر" مع حزب الله

شفق نيوز- بيروت

أسفر تصعيد عسكري إسرائيلي في جنوب لبنان، اليوم الأحد، عن 22 قتيلاً و40 جريحاً، وسط غارات مكثفة واشتباكات مباشرة مع حزب الله في عدة مناطق حدودية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بمقتل ستة أشخاص من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة معروب بقضاء صور، ضمن سلسلة ضربات طالت مناطق متفرقة في الجنوب.

وشنّ الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات عدة بينها البازورية وصور وبريقع، إلى جانب قصف استهدف مشغرة في البقاع الغربي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما امتد القصف إلى الشعيتية وقبريخا والرمادية ودير قانون وبنت جبيل والنبطية والقليلة والشهابية.

وفي بنت جبيل، أفادت تقارير بمحاولات إسرائيلية للتوغل والسيطرة على أحياء داخل المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مداخلها وقرى مجاورة، وسط اشتباكات وُصفت بأنها "من المسافة صفر".

وفي المقابل، أعلن حزب الله استهداف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في الخيام والبياضة، إضافة إلى مستوطنة يرؤون، باستخدام صواريخ ومسيّرات انقضاضية، مؤكداً إصابة دبابة "ميركافا" في بنت جبيل.

كما دوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل إثر إطلاق مسيّرات وصواريخ من لبنان، حيث جرى اعتراضها قرب الحدود.

ووفق تقارير، سقط ما لا يقل عن 17 قتيلاً في غارات طالت أربع بلدات، ضمن موجة قصف أوسع في جنوب وشرق لبنان، في وقت تتصاعد فيه التوترات على الجبهة الجنوبية.

وفي السياق، قال البطريرك بشارة بطرس الراعي إن "لبنان ليس ساحة حرب"، مشدداً على أن أراضيه "ليست مستباحة"، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخاوف داخل "الكابينت" من تقييد حرية عمل الجيش بطلب أميركي، وسط تعثر المفاوضات بين الجانبين.