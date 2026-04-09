تصعيد حزب الله وإسرائيل.. قصف واشتباكات مباشرة وإنذار بالإخلاء في لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الخميس، قصفه تجمعات للجيش الإسرائيلي وخوضه اشتباكات من المسافة صفر في جنوب لبنان، فيما وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً بالإخلاء لسكان أحياء في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وذكر حزب الله: "استهدفنا تجمعات للجيش الإسرائيلي في محيط مجمع موسى عباس ومثلث التحرير والمهنية في مدينة بنت جبيل، بالإضافة إلى خوض اشتباكات من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه سوق مدينة بنت جبيل".

كما أشار الحزب إلى "قصف بالصواريخ بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة يسود همعلاه".

في المقابل وجه الجيش الإسرائيلي "إنذاراً بالإخلاء لسكان أحياء بالضاحية الجنوبية لبيروت، ويشمل الإنذار حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح والجناح".

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن "الجيش الإسرائيلي يحاصر مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان بهدف احتلالها"، لافتاً إلى أن "حزب الله أطلق منذ الصباح 50 صاروخاً على شمال إسرائيل".

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "حزب الله أطلق باتجاه إسرائيل نحو 6 آلاف و500 قذيفة وصاروخ ومسيرة خلال شهر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، توسيع عملياته البرية جنوبي لبنان، لـ"فرض السيطرة الميدانية"، وفق تعبيره.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني، الخميس، استئنافه العمليات القتالية ضد إسرائيل بعد التزامه وقف إطلاق النار بموجب الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، عبر إطلاق صواريخ باتجاه شمالي إسرائيل، مؤكداً أن "العملية تأتي رداً على انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار".