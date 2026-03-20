تصعيد جديد.. إيران تهدد مدينة إماراتية وتطالب السكان والمقيمين بالمغادرة فوراً

شفق نيوز- طهران

وجّه الحرس الثوري الإيراني، السبت، تحذيراً عاجلاً إلى المواطنين والمقيمين في مدينة رأس الخيمة بدولة الإمارات، داعياً إياهم إلى مغادرتها فوراً، بعدما قال إنها قد تصبح "هدفاً في المستقبل القريب".

وبحسب بيان برّر الحرس التحذير بما وصفه باستخدام المنطقة في "أعمال ضد الجزر الإيرانية"، مضيفاً أن السكان مطالبون بالمغادرة "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف البيان أن طهران سبق أن وجّهت "تحذيرات صريحة ومتكررة" إلى حكام الإمارات بشأن ما وصفه بـ"المسار الخطير"، محمّلاً إياهم المسؤولية الكاملة عن تبعاته.

ويأتي هذا التهديد بعد أيام من تقارير أفادت بأن إيران أصدرت إنذارات مشابهة لإخلاء منشآت طاقة في السعودية والإمارات وقطر، بينها حقل الحصن للغاز في الإمارات، قائلة إنها قد تتعرض لضربات "في الساعات المقبلة".

ويكتسب التهديد أهمية إضافية لأن رأس الخيمة ترتبط بحساسية تاريخية مع ملف الجزر الثلاث في الخليج، حيث تخضع جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى لسيطرة إيران منذ عام 1971، بينما تطالب بها الإمارات أيضاً، وكانت رأس الخيمة مرتبطة تاريخياً بجزيرتي طنب، فيما ارتبطت الشارقة بأبو موسى.