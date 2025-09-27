تصعيد جديد.. قوات حكومية سورية تغلق الطريق المؤدي لمناطق "قسد"

شفق نيوز- دمشق

شهد ريف حلب الشرقي، بسوريا، تصعيداً جديداً بين قوات تابعة للحكومة، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عقب إغلاق طريق أوتستراد حلب – الرقة، المؤدي لمناطق "قسد"، أمام حركة نقل الركاب والبضائع، من قبل القوات الحكومية.

وأفاد مراسل شفق نيوز، أن القوات الحكومية أغلقت منذ مساء الجمعة طريق تل حافر وجميع الطرق الفرعية المؤدية إليه، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس مع قوات قسد في المنطقة.

وأضاف أن، الإغلاق أدى لتحويل الرحلات نحو طريق إثريا بريف الرقة وصولاً إلى بلدة خناصر ومن ثم مدينة حلب.

كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن شاحنات وأرتالاً عسكرية تركية وصلت إلى مطار كويرس بريف حلب، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار حواجز على المداخل الرئيسية.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الاشتباكات والقصف المتبادل الذي شهدته مدينة تل حافر في الفترة الماضية بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن التصعيد.