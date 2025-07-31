تصعيد جديد.. غارات إسرائيلية تهز جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم الخميس، غارات جوية مكثفة على مناطق محيطة بـ”المحمودية” و”الجرمق” بمحافظة النبطية جنوب لبنان، في تصعيد جديد خلُف دماراً في المواقع المستهدفة.

وأفاد مصدر أمني في لبنان، بحسب وسائل إعلام محلية، بأن "الغارات استهدفت مناطق “المحمودية والزغرين، بالإضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية، مع تحليق منخفض للطائرات فوق بلدات ومرتفعات جبلية، ما تسبب بأضرار في البنى التحتية دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن".

يُذكر أن هذه الغارات تأتي ضمن سلسلة انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، حيث ارتكبت إسرائيل مئات الانتهاكات منذ ذلك الحين، في خرق واضح لوقف إطلاق النار.