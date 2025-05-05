تصعيد جديد.. إسرائيل تقرر توسيع عملياتها في غزة

شفق نيوز/ وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، على تنفيذ خطة لتوسيع الهجوم العسكري على قطاع غزة بشكل تدريجي.

وبحسب ما نقلته هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، فإن هذا التطور يأتي بعد إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش بدأ فعلياً في إرسال عشرات الآلاف من أوامر استدعاء الاحتياط، ضمن تحضيرات لتوسيع الحملة العسكرية الجارية في القطاع.

وفي رسالة مصورة نُشرت مساء أمس الأحد، على منصة "إكس"، قال نتنياهو إنه دعا إلى عقد جلسة خاصة للمجلس الوزاري الأمني لمناقشة "المرحلة التالية" من العمليات في غزة، وذلك بعد ساعات من سقوط حطام صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن قرب مطار بن غوريون.

وأكد زامير في بيان صادر عن الجيش أن "الضغط العسكري في تصاعد، بهدف استعادة الرهائن والقضاء على حركة حماس".

وكانت القوات الإسرائيلية قد استأنفت عملياتها البرية في غزة منذ آذار/ مارس الماضي، عقب انهيار هدنة استمرت لشهرين بوساطة أمريكية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المجلس الوزاري صادق أيضاً على خطة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، لكن لم يُحدد بعد موعد إدخال تلك الإمدادات إلى القطاع.