تصعيد الشرق الأوسط يدفع النرويج لسحب عدد من جنودها

شفق نيوز- أوسلو

أعلنت السلطات النرويجية، يوم الجمعة، أنها ستقوم بنقل العشرات من جنودها المتمركزين في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد الذي تشهده المنطقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم القوات المسلحة النرويجية، قوله إن بلاده ستنقل نحو 60 جندياً يتواجدون حالياً في الشرق الأوسط وتعيدهم للنرويج وإلى دول أخرى وذلك بسبب الوضع الأمني ​​في المنطقة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك على خلفية تصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران والتي تنذر بحرب إقليمية.

واليوم كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن وجود خطوة أخيرة قبل أن تبدأ الولايات المتحدة هجومها العسكري المحتمل على إيران.

وذكر تقرير للصحيفة أن هذه الخطوة هي وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" وسفنها الحربية المرافقة إلى المنطقة.

وأضاف أن الترسانة الأميركية التي يجري تجميعها منذ أسابيع تنتظر وصول هذه القطع، وذلك بعد أوامر بتحركها من منطقة البحر الكاريبي إلى الشرق الأوسط.

وكانت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" والسفن المرافقة لها تقترب من مضيق جبل طارق، ما يجعل الهجوم ممكنا في غضون أيام مع وصولها إلى الشرق الأوسط.

وكان كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب اجتمعوا في غرفة العمليات، الأربعاء الماضي، لمناقشة الوضع في إيران، وقالوا إن القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة "ستكون بكامل قوتها بحلول منتصف آذار/ مارس المقبل.