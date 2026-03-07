تصريحات بزشكيان تثير موجة انتقادات وتكشف "الانقسام" في إيران

شفق نيوز- طهران

أدت تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، حول الاعتذار لدول الجوار عن الهجمات التي وقعت حلال الأيام الأخيرة، إلى إثارة موجة من الانتقاد للرئيس، وعكست حجم الانقسام الكبير في البلاد كما أظهرت مواقف وتصريحات شخصيات إيرانية عدة.

حيث أثارت تصريحات بزشكيان جدلاً سياسياً كبيراً في إيران اضطر مكتبه إلى تكرار أن الجيش الإيراني سيرد بقوة على الهجمات من القواعد الأميركية في الشرق الأوسط.

كما أثارت التصريحات موجة انتقادات التيار المتشدد في بلاده، وسارع منتقدون داخل إيران إلى اتهام بزشكيان بإظهار "الضعف والإضرار بالكرامة الوطنية وبمصلحة البلاد".

وقال النائب المحافظ جلال رشيدي كوشي، في منشور له على منصة (إكس): "مع كامل الاحترام، للرئيس، يقدم الاعتذار عندما يُرتكب خطأ.. لكننا لم نرتكب أي خطأ".

واتهم النائب الرئيس الإيراني، بـ"الافتقار إلى الحزم في رسالته"، معتبراً أنها "بدت ضعيفة من حيث النص وطريقة التعبير وحتى لغة الجسد".

من جانبه، كتب حميد رسائي، وهو مشرّع ورجل دين من غلاة المحافظين، على منصة إكس: "بزشكيان، موقفك غير احترافي وضعيف وغير مقبول".

وكان بزشكيان، قد قدم اعتذاراً في رسالة مصورة بثها الإعلام الرسمي، عن الهجمات التي شنتها إيران على دول مجاورة منذ بدء الضربات الأميركية - الإسرائيلية على إيران قبل أسبوع.

وقال إن "عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة التي أعقبت تلك الضربات جاءت نتيجة الوضع الفوضوي الذي أعقب مقتل عدد من القادة الكبار، عندما وجدت القوات المسلحة نفسها بلا قيادة واضطرت إلى التصرف بشكل مستقل".

وأوحت تصريحات بزشكيان بأنه لا ينبغي أن يتم شن أي هجمات على إيران انطلاقاً من القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، كما يرى منتقدوه.