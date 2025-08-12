تشكيل "مجموعة عمل" سورية أردنية أمريكية لوقف إطلاق النار في السويداء

شفق نيوز- عمّان

اتفقت سوريا والأردن والولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، على تشكيل مجموعة عمل لوقف إطلاق النار في السويداء وتعزيز الامن السوري.

وجاء ذلك، خلال لقاء جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، في العاصمة الأردنية عمّان.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة بما يخدم استقرار سوريا ويحافظ على سيادتها وأمنها الإقليمي.

وأضافت أن "المجتمعين اتفقوا على تشكيل مجموعة عمل سورية – أردنية – أمريكية لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار بمحافظة السويداء، إلى جانب متابعة القضايا الأمنية والسياسية ذات الاهتمام المشترك".

وبينت أن "المشاركين رحبوا بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في المجال الإنساني، ولا سيما ما يتعلق باستعادة الخدمات الأساسية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات".