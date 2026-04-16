تسليح إسرائيل يتواصل.. ألمانيا توافق وواشنطن تعرقل قرارات المنع

شفق نيوز- برلين/ واشنطن

أظهرت بيانات حكومية، يوم الخميس، أن ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 6.6 ملايين يورو خلال الأسابيع الأولى من الحرب مع إيران، في وقت عرقل فيه مجلس الشيوخ الأميركي قرارات لوقف صفقات تسليح لإسرائيل.

ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، شملت الموافقات الفترة بين 28 فبراير / شباط و27 مارس / آذار، عقب بدء الضربات الإسرائيلية والأميركية على إيران، وذلك رداً على استفسارات من حزب "اليسار".

وبالمقارنة، منحت برلين تراخيص تصدير بقيمة 166.95 مليون يورو خلال نحو أربعة أشهر بعد رفع القيود المفروضة عقب الحرب على غزة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، دون أن تشمل هذه الصادرات أسلحة ثقيلة، بل اقتصرت على معدات عسكرية أخرى.

وتعد صادرات السلاح إلى إسرائيل ملفاً حساساً في ألمانيا، إذ زادت برلين إمداداتها بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي شنته حركة حماس، قبل أن تفرض قيوداً لاحقاً.

وفي الولايات المتحدة، عرقل مجلس الشيوخ قرارين كانا يهدفان إلى وقف بيع قنابل وجرافات لإسرائيل بقيمة نحو 450 مليون دولار، بدعم من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه دونالد ترمب، وفق ما أورده موقع أكسيوس.

كما وافقت وزارة الخارجية الأميركية، في 7 مارس/آذار الماضي، على صفقة لبيع ذخائر لإسرائيل بقيمة 151.8 مليون دولار، بالتزامن مع تصاعد الحرب مع إيران.