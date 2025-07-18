تسريبات استخباراتية: واشنطن تستعد لحرب عسكرية ضد إيران

شفق نيوز- طهران

كشف مسؤول إيراني، يوم الجمعة، عن وجود معلومات استخباراتية تشير إلى أن الولايات المتحدة تستعد لحرب عسكرية مع بلاده خلال الفترة المقبلة.

ونقلت قناة "برس تي في" الإيرانية عن مسؤول إيراني كبير القول إن لدى إيران معلومات استخباراتية تشير إلى أن الولايات المتحدة تستخدم المبادرات الدبلوماسية كغطاء للتحضيرات العسكرية، وأنه يتعين على طهران الاستعداد للصراع بدلا من الانخراط في المحادثات.

ووفقاً لتفس المسؤول، فإن المعلومات تشير أيضاً إلى أن واشنطن تسعى إلى المحادثات للتحضير للحرب، وليس من أجل السلام، مبيناً أنه إذا كان الأمر كذلك، فلا نرى سببا لإضاعة الوقت، ونفضل التركيز على الاستعداد للصراع.

وأشار إلى أن إيران تعتقد أن الغرض من المفاوضات هو نزع سلاح إيران لتعويض ضعف إسرائيل في الحرب المقبلة، مضيفاً أن أي جولة جديدة من المفاوضات يجب أن تتضمن ضمانات جدية وعملية لضمان ألا تكون العملية مجرد غطاء لخداع أمني.

كما أوضح أن المناقشات يجب أن تتناول قضايا رئيسية مثل الترسانة النووية الإسرائيلية والتعويض عن الحرب الأخيرة، مؤكداً "أهمية الحصول على ضمانات بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وسيط لحل النزاع، وليس مشعلاً للحرب، تقديم مثل هذه الضمانات أمر صعب جداً، لكننا مستعدون لإعطاء الولايات المتحدة فرصة أخرى والاستماع إلى ما لديها في هذا الشأن ورؤية أفعالها العملية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال، الأسبوع الماضي، إن البرنامج النووي الإيراني تلقى ضربة لا يمكن إصلاحها بسبب الهجمات الأميركية الشهر الماضي، فيما أشار إلى عدم عجلته بشأن استئناف المفاوضات مع طهران.

وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي، اعلن عن وقف لإطلاق النار بوساطة أميركية بين إيران وإسرائيل، بعد أن أطلقت طهران صواريخ على قاعدة العديد في قطر.