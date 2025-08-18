تسجيل مسرب يكشف سياسة اسرائيلية "مروعة" تجاه غزة: لا يهم موت الأطفال

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف تسجيل صوتي مسرب لرئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق اللواء أهارون حاليفا، يوم الاثنين، عن تصريحات مثيرة للجدل اعتبر فيها أن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين "ضروري ومطلوب" للأجيال القادمة.

وبحسب تقرير لشبكة "سي أن أن"، فإن "التسريب الذي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية أظهر أن حاليفا قال إنه مقابل كل شخص قُتل في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 يجب أن يموت خمسون فلسطينياً، ولا يهم الآن إن كانوا أطفالاً".

وفي التسجيلات، شدد حاليفا على أن "وجود 50 ألف قتيل في غزة ضروري ومطلوب للأجيال القادمة"، ويأتي ذلك في وقت تجاوز فيه عدد الضحايا في القطاع حاجز 50 ألفاً بحلول آذار/ مارس الماضي.

وأضاف حاليفا "لا خيار أمامهم، فهم يحتاجون بين الحين والآخر إلى نكبة ليشعروا بالثمن"، في إشارة إلى أحداث عام 1948 التي شهدت تهجير ما يقارب 700 ألف فلسطيني من ديارهم على يد جماعات مسلحة يهودية مع قيام دولة إسرائيل.

وكان حاليفا يشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عند هجمات حماس على جنوب إسرائيل التي أسفرت عن مقتل 1200 شخص واختطاف 250 آخرين، قبل أن يستقيل في نيسان /أبريل 2024 محملاً نفسه المسؤولية القيادية.

ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فإن التسجيلات جاءت خلال محادثات مطولة لم يُكشف عن هوية من شارك فيها، فيما ألقى حاليفا باللوم على القيادة السياسية وجهاز الأمن الداخلي "شين بيت" إلى جانب الجيش في الإخفاقات التي سبقت هجوم حماس.