تستهدف منشآت النظام.. إسرائيل تبدأ موجة هجمات جديدة على طهران

شفق نيوز- طهران

بدأ الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، موجة هجمات جديدة على العاصمة الإيرانية طهران، حيث سُمعت أصوات الدفاعات الجوية في مناطق عديدة.

وتعليقاً على الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "هجومنا الواسع على طهران يستهدف منشآت للنظام الإيراني".

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، قد رد مساء الخميس، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أشار فيها إلى أنه سيتمكن من إنهاء الحرب وقت ما يريد، مشيراً إلى أن إشعال الحروب أمر سهل، لكن إنهاءها ليس بالأمر الذي يمكن أن يحدث عبر بضع تغريدات، وفق تعبيره.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال أمس الأربعاء، إن الحرب على إيران "ستنتهي قريباً"، مشيراً إلى عدم بقاء أي هدف مهم فيها.

وتأتي تصريحات ترمب، بعد استهداف بنك إيراني، وتعهّد الحرس الثوري في بيان بشن ضربات على أهداف اقتصادية أميركية وإسرائيلية بالمنطقة، بما في ذلك المصارف.

وحضّ البيان سكان المنطقة على تجنّب التواجد في مسافة أقل من كيلومتر من هذه المنشآت في وقت، أعلن بنك HSBC في قطر اغلاق جميع فروعه بعد التحذير الإيراني.