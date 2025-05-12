تستهدف شخصين وشركة.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على شخصين وشركة في إيران، فيما تزامنت هذه العقوبات الجديدة مع الجولة الرابعة من المباحثات بشأن برنامج طهران النووي.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في إطار العقوبات الجديدة اسمَي مواطنين إيرانيين، هما "محمد رضا صديقي صابر" و"أحمد حقيقت‌ طلب"، إلى قائمة العقوبات.

كما أُضيفت شركة "فناوران آینده‌ نكر بویا بارس" إلى قائمة العقوبات أيضاً، وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه الشركة تقع في المنطقة الصناعية شمس ‌آباد بطهران وتنشط في مجال التقنيات الحساسة.

وتأتي العقوبات الجديدة بينما بدأت إيران والولايات المتحدة أمس الأحد، في العاصمة العُمانية مسقط، جولة رابعة من المباحثات بشأن برنامج طهران النووي، سبقها تجديد الجمهورية الإسلامية تمسّكها بتخصيب اليورانيوم، وهي مسألة سبق لواشنطن ان اعتبرتها "خطاً أحمر".

ويقود المحادثات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وبدأت المباحثات بعدما بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسالة إلى القيادة الإيرانية يحثّها فيها على التفاوض، ملوّحا باحتمال اللجوء إلى الخيار العسكري ضدها في حال فشل ذلك.

وبينما أكد الطرفان تحقيق تقدم في المباحثات، تعكس مواقفهما تباينا بشأن تخصيب اليورانيوم.

وتهدف المحادثات إلى إبرام اتفاق جديد يحول دون تمكين إيران من تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات التي تشل اقتصادها.

وتصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني منذ أن سحب ترامب في 2018 الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

ونصّ الاتفاق على تقييد أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات عنها. وبقيت الجمهورية الإسلامية ملتزمة بالاتفاق لعام بعد الانسحاب الأمريكي، قبل أن تبدأ بالتراجع عنه تدريجاً.