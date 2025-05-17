تستغرق أسابيع.. إدارة ترامب تبدأ بمراجعة العقوبات على سوريا

شفق نيوز/ بدأت الإدارة الأمريكية، يوم السبت، بمراجعة للعقوبات المفروضة على سوريا.

ونقلت "سي. إن. إن" عن مسؤولين أمريكيين، أن "إدارة ترمب منخرطة حاليا في مراجعة فنية للعقوبات على سوريا يتوقع أن تستغرق أسابيع".

وأضافت أن "وزارة الخزانة ستصدر على الأرجح تراخيص عامة بالغة الأهمية لإعادة الإعمار في سوريا".

وكشفت أن "مسؤولين في إدارة ترامب، كانوا يقومون منذ أشهر باتصالات هادئة لتمهيد الطريق لتخفيف العقوبات، لكن الإعلان عن رفع العقوبات بسرعة فاجأ بعض المسؤولين".

وبينت أنه "لم يكن هذا قرارًا ارتجاليًا من الرئيس، فقد نوقش هذا الاحتمال لأشهر، لكن ترامب تجاوز بكثير ما كان يجري على مستوى العمل، وفقًا لمصدر مطلع على المناقشات".

وأشارت إلى أنه "بعد نحو 24 ساعة من تصريحات ترامب، قدم وزير الخارجية ماركو روبيو بعض التوضيحات بشأن كيفية عمل التحول في السياسة: ستصدر الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا، والتي يفرضها القانون حاليا".

وبين "إذا أحرزنا تقدمًا كافيًا، نود أن نرى إلغاء القانون، لأننا سنواجه صعوبة في إيجاد مستثمرين في بلد قد تعود فيه العقوبات خلال ستة أشهر، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، هذا سابق لأوانه".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي، أنه سيعمل على رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبينما لم تصدر الإدارة الأميركية تفاصيل رسمية حول إعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا، لكن الرئيس الأميركي يمتلك عادة صلاحيات تنفيذية واسعة في السياسة الخارجية، بما في ذلك فرض أو رفع بعض العقوبات، بيد أن هذه الصلاحيات تبقى محدودة عندما تكون العقوبات قد فُرضت بموجب قوانين أقرها الكونغرس، وفقاً لموقع "QUORA".