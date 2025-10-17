تسبب بمقتل وإصابة 22 مدنيا.. قصف باكستاني يخرق الهدنة مع أفغانستان

شفق نيوز- كابول

أفاد مصدر مسؤول في مستشفى مقاطعة باكتيكا الإقليمي في الحدود الغربية لأفغانستان، مساء يوم الجمعة، بمقتل 10 مدنيين وإصابة 12 آخرين، في غارة جوية باكستانية.

وقال المصدر لفرانس برس، طالبا عدم ذكر هويته: "قتل 10 مدنيين وأصيب 12 آخرون في غارة جوية على منطقة أرغون"، موضحا أن هناك طفلين من بين القتلى.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال مسؤول في حركة طالبان لـ"فرانس برس"، إن باكستان شنت ضربات على منطقة أفغانية محاذية للحدود، مؤكدا أن كابل سترد.

وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه: "قبل دقائق، خرقت باكستان وقف إطلاق النار وقصفت 3 مناطق من باكتيكا"، مضيفا: "أفغانستان سترد".

وتأتي هذه التطورات رغم تصريحات 3 مسؤولين أمنيين باكستانيين ومصدر من حركة طالبان الأفغانية، قالوا إن البلدين اتفقا اليوم الجمعة على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، لحين اختتام محادثات مقررة في الدوحة.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن وفدا باكستانيا وصل بالفعل إلى الدوحة، بينما من المتوقع وصول وفد أفغاني إلى العاصمة القطرية يوم غد السبت.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد لقناة "أريانا نيوز"، إن كابل أصدرت تعليمات لقواتها بالالتزام بوقف إطلاق النار، ما لم تشن باكستان أي هجوم.

وأوقفت هدنة مؤقتة جرى التوصل إليها يوم الأربعاء الماضي، قتالا عنيفا بين الجارتين استمر أياما وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

ولم يرد الجيش الباكستاني ولا وزارة الخارجية ولا وزارة الدفاع الأفغانية على طلبات للتعليق على وقف إطلاق النار والمحادثات في العاصمة القطرية.

وخاض البلدان معارك برية ضارية، وشنت باكستان غارات جوية عبر الحدود المتنازع عليها قبل أن يتوصلا إلى هدنة لمدة 48 ساعة انتهت ظهر الجمعة.

وقال مسؤولون أمنيون باكستانيون إن 7 جنود قتلوا في هجوم انتحاري قرب الحدود مع أفغانستان، حيث ذكر 5 مسؤولين أمنيين أن الجنود قتلوا في هجوم شنه مسلحون على معسكر للجيش الباكستاني في شمال وزيرستان أسفر أيضا عن إصابة 13 آخرين.