تزامن مع احتفالات شعبية.. الكشف عن طبيعة الانفجار وسط دمشق

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر محلية في سوريا، يوم الاحد، بانفجار قنبلة صوتية قرب حديقة فندق الفورسيزون في وسط دمشق، ما أسفر عن أضرار مادية طفيفة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "دوريات الأمن توجهت إلى المكان لمعرفة ظروف الحادثة".

يُذكر أن المحافظات السورية تشهد منذ أيام احتفالات عامة في الساحات والشوارع بمناسبة مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مكثّفة

وشهدت العاصمة دمشق، وساحات رئيسية في حماة وحمص، وإدلب وحلب وغيرها تجمعات واسعة، إضافة إلى انطلاق "مسير التحرير" للدراجات الهوائية من إدلب إلى دمشق.