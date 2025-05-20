تزامناً مع وصول الحشد الشعبي.. وحدات عسكرية سورية تتجه صوب الحدود العراقية (صور)

شفق نيوز/ نفذت السلطات الأمنية السورية، مساء اليوم الثلاثاء، حملة أمنية في قرية الهري قرب الحدود العراقية السورية، "تستهدف أوكار تجار السلاح ومروّجي المخدرات"، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، وذلك بالتزامن مع انتشار قطعات من الحشد الشعبي العراقي على الحدود السورية "لتعزيز الأمن والاستقرار".

وذكرت "سانا"، أن إدارة الأمن العام في منطقة البوكمال شرق دير الزور ألقت القبض على 9 من تجار المخدرات والسلاح خلال عملية أمنية مشتركة مع وزارة الدفاع أطلقت لمداهمة أوكار تجار المخدرات والسلاح على الحدود السورية العراقية.

ونقل الموقع عن مدير الأمن العام في منطقة البوكمال مصطفى العلي قوله: "تمكنّا خلال عملية أمنية في منطقة الهري الحدودية من إلقاء القبض على جميع المطلوبين، وعددهم تسعة مجرمين من تجار المخدرات والسلاح دون تسجيل أي خسائر بين أفراد القوات الأمنية التي داهمت أوكار هؤلاء المجرمين".

وأوضح العلي أنه "تم خلال عملية المداهمة ضبط كمية من الحشيش والمخدرات كانت بحوزة هؤلاء المطلوبين ومصادرتها".

وبحسب العلي، فإن "القوات المشتركة صادرت خلال العملية الأمنية المذكورة عشرات الصواريخ من نوع م.د كانت معدة للتهريب باتجاه الأراضي العراقية".

وأشارت الوكالة إلى أن "مناطق واسعة من محافظة دير الزور وخاصة الشرقية منها باتجاه الحدود السورية العراقية تشهد حالة من الاستقرار النسبي، حيث تنتشر وحدات من الأمن العام ووزارة الداخلية وأخرى من وزارة الدفاع بشكل مكثف للحفاظ على استقرار المنطقة، والحفاظ على حياة المدنيين، ولا سيما القادمين من خارج سوريا بعد أن شهدت المنطقة تهجيراً قسريا خلال السنوات الأخيرة بسبب جرائم النظام البائد".

وتزامنت هذه الحملة الأمنية السورية مع إعلان قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعزيز قطعات الحشد على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، فيما أكد استمرار عمليات ملاحقة تنظيم "داعش" في عمق الصحراء.

وقال مصلح في تصريح أورده موقع "الحشد الشعبي"، إن قطعات الحشد الشعبي باشرت بالانتشار على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدا وجود تنسيق عالي المستوى بين الحشد الشعبي والقطعات الأمنية الأخرى.