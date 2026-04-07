تزامناً مع تصريح ترمب.. إسرائيل تعلن رصد صواريخ من طهران

أعلنت الجبهة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، عن رصد صواريخ انطلقت من الأراضي الإيرانية.

وذكرت الجبهة الداخلية في إشعار مقتضب أن صفارات الإنذار انطلقت في القدس ومستوطنات الضفة الغربية ومناطق واسعة وسط إسرائيل، بعد رصد رشقة من الصواريخ الإيرانية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن هدنة لمدة أسبوعين تتوقف خلالها الولايات المتحدة وإيران عن القصف المتبادل، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.