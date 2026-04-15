تزامناً مع تجدد الغارات.. اجتماع أمني إسرائيلي لبحث وقف الحرب على لبنان

قال مسؤول إسرائيلي كبير، يوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيعقد اجتماعاً في تمام الساعة الثامنة مساء (بالتوقيت المحلي)، لمناقشة إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، فيما يأتي ذلك تزامناً مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وإطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل.

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن "مجلس الوزراء الأمني المصغر يجتمع الساعة 8 مساء لمناقشة وقف النار بلبنان"، فيما قالت القناة 12 العبرية إن "الجيش الإسرائيلي يسرّع خططاً قد يتم تجميدها جنوب لبنان".

وتابعت أن "الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل الاستعداد لإشارة (توقف) من المستوى السياسي".

وأتى ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلامية أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جديدة على بلدتي كفرتبنيت والمنصوري جنوبي صور في جنوبي لبنان.

في المقابل، أبلغت القناة 12 العبرية عن "اعتراض مسيرة في منطقة الجليل الغربي"، فيما ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن "صفارات الإنذار تم تفعيلها في عرب العرامشة بالجليل الغربي خشية تسلل مسيرات".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عصر اليوم، ارتفاع حصيلة الضحايا في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار/ مارس الماضي إلى 2167 قتيلاً و7061 مصاباً.