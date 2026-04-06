ترمب يؤكد: الشعب الإيراني يرغب بالتحرر والثلاثاء هو الموعد النهائي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أن الشعب الإيراني يرغب بالتحرر، فيما جدد تشديده على أن الثلاثاء هو الموعد النهائي للمهلة التي تم منحها لإيران.

وقال ترمب في كلمة له، إن إيران تفاوض بنية حسنة والمفاوضون هناك أكثر عقلانية الآن، مبيناً أن الحرب مع إيران قد تنتهي سريعا للغاية إذا فعلوا ما يتعين عليهم فعله.

وأضاف، :"نحن نبيدهم في إيران وإذا رفضوا الاستسلام لن تتبقى لديهم محطات طاقة أو جسور"، مشدداً على أن الحرب تتعلق بأمر واحد وهو ألا تملك إيران أسلحة نووية.

وأوضح الرئيس الأميركي، :"لو كان الأمر بيدي لأخذت النفط الإيراني".

وأكد أن "إيران أبيدت وهي عاجزة عن المقاومة رغم امتلاكها بعض الصواريخ والمسيرات"، مضيفا "إذا خرج الشعب الإيراني للتظاهر فسيتم إطلاق النار عليه مباشرة والشعب سيقاتل إذا تلقى الأسلحة".

وبين: شعب إيران يشعر بالاستياء حين لا يسمع القنابل وسبب عدم تظاهرهم إبلاغهم هناك بإطلاق النار عليهم، وإذا لم نمزق الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعه أوباما لكانت إسرائيل انتهت.

وأشار إلى أن "الأميركيين يريدون منا الانتصار في إيران والعودة للديار، ويمكننا أن نغادر الآن من إيران لكنني أريد إنجاز المهمة".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، عصر اليوم الاثنين، بإرسال طهران ردّها المتكون من 10 بنود إلى واشنطن بشأن إنهاء الحرب.

وذكرت وكالة "إرنا"، أنه "بعد أسبوعين من المراجعات الشاملة على أعلى مستويات النظام، أرسلت إيران ردها على المقترح الأميركي بإنهاء الحرب إلى باكستان".

وأضافت، نقلا عن مصاردها، أن "إيران، في هذا الرد المكون من عشر فقرات، استندت إلى تجاربها السابقة، ورفضت وقف إطلاق النار"، مؤكدةً على "ضرورة إنهاء الحرب نهائياً مع احترامها لمطالب إيران".

وأشارت الوكالة، إلى أن الرد يتضمن مجموعة من المطالب الإيرانية، من بينها إنهاء النزاعات في المنطقة، ووضع بروتوكول للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، وإعادة الإعمار، ورفع العقوبات.

ولوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تصريحات لثلاث وسائل إعلامية أميركية، أمس الأحد، بمحو إيران في حال عدم التوصل لاتفاق وفتح مضيق هرمز بحلول مساء الثلاثاء، فيما رفض إعطاء جدول زمني لإنهاء الحرب.