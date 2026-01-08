ترمب يهدد إيران مجدداً: سنضرب بقوة شديدة إن بدأت بقتل المتظاهرين

شفق نيوز- واشنطن

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، تهديده بالتدخّل عسكرياً في إيران، في حال عمدت طهران إلى قتل المتظاهرين.

وقال ترمب، تعليقاً على التظاهرات المستمرة في إيران، إن "أميركا ستضرب بقوة شديدة إن بدأت إيران قتل المتظاهرين".

وكان ترمب قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن بلاده "على أهبة الاستعداد" لمد يد العون للمحتجين في إيران متى شرعت السلطات الإيرانية في إطلاق النار عليهم.

من جانبه، أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إلى أن "إيران تعيش لحظة حرجة"، معتبراً أن "الاقتصاد على حافة الانهيار".

وجاء تصريحات بيسنت وترمب عبر أخبار عاجلة أوردتها وسائل إعلام أميركية، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات في إيران.

بالمقابل أكدت وكالة تسنيم الإيرانية، مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في اضطرابات كرمانشاه.