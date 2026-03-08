ترمب يهدد المرشد الإيراني الجديد: عليه أن يحصل على موافقتنا

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، أن اختيار المرشد الإيراني الجديد يجب أن يتم بموافقته.

وقال ترمب في تصريحات لقناة أي بي سي الأميركية: يجب على المرشد الجديد في إيران أخذ موافقتنا لنتأكد من أننا لن نضطر للعودة كل 10 سنوات".

وأضاف: المرشد الجديد في إيران لن يستمر طويلا إذا لم يحصل على موافقتنا".

وبشأن إرسال قوات خاصة لمصادرة اليورانيوم في إيران، قال ترمب: كل شيء مطروح على الطاولة.

وأكد أن "إيران كانت تخطط للسيطرة على الشرق الأوسط بأكمله وكانت على وشك شن هجوم لذلك"، مبينا أنه "سأوافق على اختيار قائد جديد حتى لو كانت له صلات بالنظام السابق وهناك العديد من المؤهلين".

وتابع "لا أريد أن يضطر الناس للعودة بعد 5 سنوات وتكرار الأمر نفسه والسماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".