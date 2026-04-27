ترمب يناقش المقترحات الإيرانية بشأن إعادة فتح هرمز مع فريق الأمن القومي

شفق نيوز- واشنطن

أعلن البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اطلع على المقترحات الإيرانية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن ترمب ناقش المقترح الإيراني الجديد مع فريق الأمن القومي.

وأشارت إلى عدم توفر أي معلومات لدى البيت الأبيض بشأن سير عملية نزع الألغام من مضيق هرمز.

وأفادت ليفيت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب لن تتفاوض عبر وسائل الإعلام.

ونقلت قناة "سي بي إس" عن ليفيت قولها، إن واشنطن لن تسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لن نبرم إلا صفقة تضع مصلحة الشعب الأميركي أولاً".

وذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة عرضت على إيران إجراء محادثات وطهران تدرس حاليا هذا الاحتمال.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم أمس الأحد، أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، فيما أشار إلى أن طهران ستقوم بتسليم اليورانيوم.

