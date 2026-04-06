ترمب: يمكن القضاء على إيران في ليلة الغد

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بأنه يمكن القضاء على ‎إيران في ليلة واحدة وقد تكون ليلة الغد، حسب تعبيره في حين أشار إلى أن اليوم نحتفل بنجاح واحدة من أضخم عمليات البحث القتالية، في إشارة إلى إنقاذ الطيارين.

وقال ترمب، في مؤتمر صحفي إن "مهمة البحث عن الجنديين الأمريكيين وإنقاذهما في ‎إيران واحدة من أكثر العمليات تعقيدا وخطورة"، مبينا أن "المشاركبن في إنقاذ أحد الجنديين الأمريكيين في ‎#إيران واجهوا إطلاق النيران من مسافة قريبة".

وتابع ترمب: "نشرنا قواتنا في 7 أماكن مختلفة لتضليل القوات الإيرانية أثناء عملية إنقاذ الطيار"، موضحاً أنه "تم إجلاء الجندي الثاني من أراضي العدو بواسطة مروحيتين من طراز إتش 860 جولي غرين".

ولفت ترمب إلى أن "إنقاذ الجندي الثاني شاركت فيه 155 طائرة بينها 4 قاذفات و64 مقاتلة و48 طائرة للتزويد بالوقود"، مؤكداً أنه "لم يجرح أي من جنودنا المشاركين في عملية إنقاذ الجندي الثاني الذي سقطت طائرته في ‎إيران".

وأكمل: "فضلنا أن نفجر طائرتي الشحن اللتين علقتا على الرمال حتى لا يحصل الإيرانيون على معدات لنا. القادة العسكريون اتخذوا الإجراءات الاحتياطية اللازمة عبر تفجير طائرتي الشحن".

وشدد ترمب على أن "تسريب المعلومات من وسائل إعلام بخصوص فقدان الاتصال بطيارينا يمس بالأمن القومي لبلادنا"، مؤكداً أنه "سنكشف هوية الشخص الذي سرب معلومات فقدان الاتصال بالطيار الأميركي ونقدمه للمحكمة".

وكشف أن "قواتنا نفذت على مدى 37 يوما الماضية أكثر من 10 آلاف طلعة قتالية فوق ‎إيران وقصفت أكثر من 13 ألف هدف"، متابعاً بالقول: "آمل أن تنتهي الحرب في إيران بسرعة، والإيرانيون سيحتاجون 15 عامًا لإعادة بناء ما تم تدميره".