ترمب يلمح لانتهاء الحرب: لم يعد هناك ما نستهدفه

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إن الحرب على إيران "ستنتهي قريباً"، مشيراً إلى عدم بقاء أي هدف مهم فيها.

وقال ترمب لموقع أكسيوس الأميركي، إن "الحرب على إيران ستنتهي قريباً، وعندما أريد أن تنتهي فستنتهي وعندما أقرر أنا"، مشيراً إلى أنه "لم يتبق شيء يُذكر لاستهدافه في إيران".

وأجاب ترمب عن سؤال حول المسؤولين الإيرانيين بالقول: "لقد كانوا يستهدفون بقية الشرق الأوسط، إنهم يدفعون ثمن 47 عاماً من الموت والدمار الذي تسببوا به، هذا هو الرد، لن يفلتوا من ذلك بهذه السهولة"

وأوضح ترمب، أن "إيران أصبحت تعادي دول الخليج في المنطقة"، مؤكداً أن " حربنا في إيران تسير بشكل عظيم، ودمرنا أكثر مما كنا نتوقع هناك".

وتأتي تصريحات ترمب، بعد استهداف بنك إيراني، وتعهّد الحرس الثوري في بيان بشن ضربات على أهداف اقتصادية أميركية وإسرائيلية بالمنطقة، بما في ذلك المصارف.

وحضّ البيان سكان المنطقة على تجنّب التواجد في مسافة أقل من كيلومتر من هذه المنشآت في وقت، أعلن بنك HSBC في قطر اغلاق جميع فروعه بعد التحذير الإيراني.