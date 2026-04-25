ترمب يعلن إلغاء زيارة ويتكوف وكوشنر للقاء الوفد الإيراني في إسلام آباد

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، إلغاء زيارة الوفد التفاوضي الأميركي مع إيران، إلى باكستان.

وقال ترمب لقناة فوكس نيوز: أبلغت المفاوض ستيف ويتكوف وجيرارد كوشنر، أنهما لن يقوما برحلة مدتها 18 ساعة للتحدث عن لا شيء.

وأضاف "قررت إلغاء زيارة ويتكوف وكوشنر للقاء الإيرانيين في إسلام آباد".

وتابع: عدم إرسال الوفد الأميركي لباكستان لا يعني العودة للحرب مع إيران.

وأشار إلى أنه "لا أحد يعرف من هو المسؤول في إيران حتى هم أنفسهم"، مبينا أن "الإيرانيين لا يملكون شيئا ونحن نمتلك زمام المبادرة".

وأكد: أهدرنا الكثير من الوقت والعمل وهناك صراعات داخلية وارتباك شديد داخل القيادة في إيران.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم السبت، بعدم وجود بوادر لأي تقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وذكر الموقع، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غادر إسلام آباد بعد لقاءات مع المسؤولين الباكستانيين.

وأضاف: "لم يكن من المفترض أن ينتظر عراقجي وصول الوفد الأميركي إلى باكستان".

وأشار موقع "أكسيوس"، إلى أن عراقجي ربما يعود إلى باكستان في بداية الأسبوع للقاء الأميركيين.

وأوضح أن "ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مايزالا في ميامي ولم يسافرا إلى باكستان".

وبحث وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم السبت، مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد، تطورات الأوضاع الإقليمية وملف وقف إطلاق النار في المنطقة.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن "عراقجي شرح خلال اللقاء موقف طهران بشأن وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب"، مشيراً إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان".