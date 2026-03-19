ترمب يعلن "قرب انتهاء الحرب" وإسرائيل تحصي ضربات 24 ساعة في إيران

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن الحرب مع إيران "ستنتهي قريباً"، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من 130 بنية تحتية للنظام في غرب ووسط إيران.

وخلال لقائه في المكتب البيضاوي رئيسة الوزراء اليابانية سانائي تاكائيتشي، قال ترمب للصحفيين إنه تحدث مع نتنياهو بشأن ضرب حقول النفط والغاز الإيرانية، مضيفاً "قلت له لا تفعل ذلك، ولن يفعل ذلك"، في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة الإيرانية خلال الأيام الماضية.

وفي تفاصيل العمليات، قال الجيش الإسرائيلي إنه مستمر في استهداف منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية ومنظومات الدفاع الجوي التابعة للنظام.

وتأتي هذه التطورات في سياق حرب دخلت أسبوعها الثالث بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ الضربات التي بدأت في 28 شباط/فبراير، قبل أن تتسع تدريجياً من استهداف منشآت عسكرية ونووية إلى ضربات طالت قطاع الطاقة، ولا سيما بعد الهجوم على حقل جنوب فارس ومنشآت عسلوية، الأمر الذي دفع طهران إلى الرد عبر استهداف منشآت حيوية في الخليج، من بينها رأس لفان في قطر، ما فاقم المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية ورفع أسعار النفط والغاز.