ترمب يعلن عن قرب توجه حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة، عن قرب توجه حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، في ظل الأزمة المتصاعدة مع إيران، وعدم الوصول لحلول تفاوضية بين الطرفين.

وقال ترمب، في تصريح صحفي، إن "حاملة الطائرات جيرالد فورد، تتوجه إلى الشرق الأوسط تحسبا لأي طارئ".

ولفت ترمب إلى أن "المفاوضات مع إيران يجب أن تنجح، وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوما سيئا لهم".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرر إرسال حاملة طائرات أميركية أخرى وسفن قتالية مرافقة لها إلى الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن 4 مسؤولين أميركيين قولهم إن حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد وسفن قتالية مرافقة لها ستتوجه صوب الشرق الأوسط، ولا يتوقع عودتها قبل أواخر نيسان/أبريل أو أوائل أيار/مايو المقبل.

وأضاف المسؤولون أنه جرى إخبار طاقم حاملة الطائرات أمس الخميس بقرار سحبهم من مناطق انتشارهم في منطقة الكاريبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن حاملة الطائرات جيرالد فورد ستنضم إلى حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن الموجودة بالفعل بمنطقة الخليج في جزء من حملة الضغط الأميركية على إيران.

وأضافت أن "جيرالد فورد" شاركت في الهجوم الأميركي على فنزويلا في 3 يناير/كانون الثاني الماضي واعتقال الرئيس نيكولا مادورو.