ترمب يعلن عن احتجاز سفينة شحن إيرانية تخضع لعقوبات أميركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الأحد، عن ضرب سفينة شحن إيرانية تخضع لعقوبات أميركية واحتجازها للاطلاع على حمولتها.

وقال ترمب في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن مشاة البحرية الأميركية احتجزوا سفينة الشحن الإيرانية "توسكا" بعدما حاولت اختراق الحصار البحري الأميركي "لكن محاولتها باءت بالفشل".

وأضاف: "سفينة الشحن الإيرانية (توسكا) تخضع لعقوبات أميركية بسبب أنشطتها غير القانونية"، مبيناً أنه تم إيقاف السفينة بتفجير ثقب في غرفة المحركات.

وأشار إلى أن القوات الأميركية تحتجز سفينة الشحن الإيرانية وتجري تحقيقاً لمعرفة ماذا يوجد بداخلها.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استعداده لـ"الاستيلاء" على السفن التجارية الإيرانية في مضيق هرمز.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم أمس السبت، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن "واشنطن تخطط للاستيلاء على السفن التجارية الإيرانية في المياه الدولية".

وأضافت أن، الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران خلال الأيام المقبلة، وأن ترمب متفائل بأن حملة "الغضب الاقتصادي" على سفن إيران ستسهل التوصل إلى اتفاق.