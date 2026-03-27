ترمب يعلن توجيه "ضربة كبيرة" على إيران: نحن أقرب لشرق أوسط حر

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وجهت "ضربة كبيرة" إلى إيران من دون الخوض بتفاصيلها، ومؤكداً أن واشنطن باتت "أقرب من أي وقت مضى" إلى ما سماه "شرق أوسط حر".

وقال ترمب، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر اقتصادي بمدينة ميامي، إن الولايات المتحدة "دمّرت النظام الإيراني، وإنها تمتلك أقوى جيش في العالم"، مضيفاً أن إيران "كانت على مدى 47 عاماً المتنمّرة في الشرق الأوسط، لكنها لم تعد كذلك الآن".

وأضاف أن واشنطن "أنقذت الشرق الأوسط كله، وليس إسرائيل فقط"، معتبراً أن القضاء على قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني كان "أفضل عمل" قامت به إدارته خلال ولايته الرئاسية الأولى.

كما جدّد ترمب هجومه على الاتفاق النووي السابق، قائلاً إنه لو لم ينسحب منه لكانت طهران قد استخدمت السلاح النووي في الشرق الأوسط، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمتلك "أسلحة لا يعرف عنها أحد سوى قلة".

ولفت إلى أن حلف الشمال الأطلسي الناتو "لم يهب لمساعدتنا وسنتذكر ذلك ونأخذ منه العبر".