ترمب يعلن تدمير 42 سفينة إيرانية والقضاء على شبكة الاتصالات

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، أن بلاده نفذت ضربات عسكرية ضد إيران لمنعها من الوصول إلى السلاح النووي، مشيراً إلى أن طهران كانت قريبة جداً من امتلاكه قبل تنفيذ تلك العمليات.

وقال ترمب، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمريكية تستخدم الجيش في المواجهة الجارية مع إيران"، مشيراً إلى أن "العمليات العسكرية تسير بشكل جيد".

وأوضح أن "القوات الأميركية تمكنت من تدمير 42 سفينة إيرانية، إضافة إلى القضاء على شبكة الاتصالات التابعة لها خلال العمليات الأخيرة".

وتابع ترمب، قائلاً إن "الخسائر في صفوف الجنود الأميركيين خلال هذه الحرب جاءت في سبيل خدمة نقدمها للعالم بأسره وليس لمنطقة الشرق الأوسط فقط"، على حد وصفه.

ومنذ 28 شباط/فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وترد إيران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما تصفه بأنه "مصالح أميركية" في دول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبانٍ سكنية.