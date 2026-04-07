ترمب يعلن الموافقة على تعليق القصف والهجوم على إيران لمدة أسبوعين

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، ليلة الثلاثاء – الأربعاء، موافقته على تعليق قصف إيران وشن الهجمات عليها لمدة أسبوعين.

وقال ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن "قراره جاء بناءً على محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، اللذين طلبا وقف التصعيد العسكري".

وأضاف أن "تعليق العمليات مرهون بموافقة إيران على فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري وآمن"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تمثل وقفاً لإطلاق النار من الجانبين".

وأشار ترمب، إلى أن "الولايات المتحدة حققت أهدافها العسكرية، بل وتجاوزتها"، لافتاً إلى "إحراز تقدم كبير نحو اتفاق سلام طويل الأمد مع إيران ومنطقة الشرق الأوسط".

وكشف عن تلقي مقترح إيراني من 10 نقاط، معتبراً أنه يشكل أساساً عملياً للتفاوض.

كما أوضح ترمب، أن "معظم نقاط الخلاف بين الجانبين تم حلها، وأن مهلة الأسبوعين ستُستثمر لاستكمال الاتفاق وتفعيله"، مبيناً أن "هذه التطورات تمثل اقتراباً من حل إحدى أبرز الأزمات المزمنة في المنطقة".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.