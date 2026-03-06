ترمب يعلن التوصل إلى طريقة للتعامل مع مضيق هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، التوصل بالفعل إلى طريقة للتعامل مع مسألة مضيق هرمز، مؤكدا عدم قلقه إزاء ارتفاع أسعار الوقود (الغاز والنفط).

وقال ترمب، في تصريحات صحفية لشبكة سي.أن.أن: "لقد دمرنا أسطولهم البحري، كما تعلمون، عندما يتم تدمير الأسطول البحري، لا يستطيعون فعل ما كانوا يطمحون إليه. لقد وصلنا للتو إلى تدمير 25 سفينة، هل تتخيلون ذلك؟ سفن ضخمة - 25 سفينة غارقة".

وأمس الخميس، قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ورغم أن المضيق لم يتم إغلاقه، إلا أن إيران حذرت من أنها ستطلق النار على أي سفينة ستحاول عبوره.