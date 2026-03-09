ترمب يعلن استخدام "أسلحة متطورة جداً" في إيران ويلمح لاستهداف البنى التحتية

شفق نيوز- واشنطن

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في كلمة جديدة، الثلاثاء، لهجته حيال إيران، ملوّحاً بالإبقاء على قصف أهداف كبرى مرتبطة بإنتاج الكهرباء والبنية التحتية كخيار لاحق إذا اقتضت الضرورة، ومؤكداً أن واشنطن استخدمت "أسلحة متطورة جداً" في حملتها العسكرية الجارية ضد طهران.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة "قريبة من حسم الأمور في إيران"، محذراً من أنه سيوجه ضربات "بقوة أكبر" إذا أقدمت طهران على الإضرار بإمدادات النفط أو تهديد الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف أن بلاده "لن تسمح لأي نظام إرهابي بأن يحتجز العالم رهينة ويحاول إيقاف إمدادات النفط العالمية"، متوعداً بأن الإيرانيين سيدفعون "تكلفة باهظة جداً" إذا أقدموا على أي خطوة في هذا الاتجاه.

وأكد ترمب أن إدارته تركز على إبقاء تدفق الطاقة والنفط إلى الأسواق العالمية، وأنه سيعمل "بكل قوة" لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً للملاحة، مشيراً إلى أن حماية السفن أولوية في هذه المرحلة، وأن أسعار النفط ستتراجع.

كما قال إن الولايات المتحدة باتت تتلقى كميات كبيرة من النفط والغاز من فنزويلا، في إشارة إلى محاولات تعويض أي اضطراب في الإمدادات القادمة من الخليج.

وأضاف الرئيس الأميركي أن ما يجري حالياً يندرج، بحسب وصفه، ضمن الوفاء بتعهداته السابقة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشدداً على أن العمليات العسكرية ستستمر ما دام "الخطر الإيراني" قائماً.