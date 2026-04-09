ترمب يطالب نتنياهو بتخفيف الضربات على لبنان لدعم مفاوضات إيران

شفق نيوز- واشنطن

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تخفيف حدة الضربات على لبنان.

ونقلت شبكة "ان بي سي نيوز"، عن مسؤول أمريكي قوله إن الطلب جاء في إطار مساعٍ لدعم فرص نجاح المفاوضات مع إيران.

وفي سياق متصل، أفاد مساعد وزير الخارجية الإيراني بأن باكستان أبلغت طهران بأن نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، سيترأس وفد بلاده في المفاوضات المرتقبة التي ستُعقد في إسلام آباد.

وأضاف أن "من المرجح، بناءً على ذلك، أن يترأس الوفد الإيراني رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، في هذه المحادثات".

كما أكد المسؤول الإيراني، ضرورة العمل على وضع بروتوكول يضمن سلامة العبور في مضيق هرمز، بالتنسيق مع سلطنة عُمان، وربما بمشاركة المجتمع الدولي، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.