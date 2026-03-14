ترمب يطالب الدول المستفيدة من "نفط هرمز" بأن تتولى حمايته

شفق نيوز- واشنطن

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، دعوة إلى الدول التي تتلقى إمدادات النفط عبر مضيق هرمز لأن تتحمّل مسؤولية حماية الممر البحري الحيوي، مشيراً إلى أنه هزم إيران وأضعفها بالكامل عسكرياً واقتصادياً.

وقال ترمب، في تصريح له، إن "الولايات المتحدة ستساعد هذه الدول بشكل كبير، كما ستنسق معها لضمان أن تسير الأمور بسرعة وسلاسة وبطريقة جيدة".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن حماية الممار الحيوية كان ينبغي أن تكون "جهداً جماعياً منذ البداية"، معتبراً أن هذا التعاون قد يسهم في جمع دول العالم نحو "الانسجام والأمن والسلام الدائم".

وكان ترمب أعلن، في وقت سابق يوم السبت، أن عدداً من الدول يعتزم إرسال سفن حربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن القوات الأميركية نفذت الليلة الماضية ضربة دقيقة على جزيرة خرج الإيرانية.