ترمب يضغط على اليابان لدعم الحرب ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب استغلال اجتماعه المرتقب في البيت الأبيض، يوم الخميس، مع رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، للضغط باتجاه الحصول على دعم طوكيو في الحرب ضد إيران.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن "هذا التحرك يأتي في وقت لا تزال فيه اليابان تقيم نطاق المساعدة التي يمكن تقديمها، ضمن القيود التي يفرضها دستورها، لا سيما فيما يتعلق بالمشاركة العسكرية خارج البلاد".

وكان ترمب قد وجّه انتقادات لحلفاء واشنطن بسبب ما وصفه بضعف حماسهم للحملة العسكرية الأميركية-الإسرائيلية، رغم تأكيده في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى دعم مباشر، حيث أنه مع ذلك، يواصل الضغط من أجل مساهمات لوجستية، تشمل توفير سفن لإزالة الألغام ومرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يشهد اضطرابات كبيرة على خلفية التصعيد مع إيران.

ويأتي اللقاء في إطار زيارة مقررة مسبقاً لتاكايتشي تهدف إلى تعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية الممتدة منذ عقود بين واشنطن وطوكيو.

في المقابل، استبعد عدد من الحلفاء الأوروبيين، من بينهم ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، المشاركة في أي مهمة عسكرية في منطقة الخليج، ما أثار استياء ترمب.

من جانبها، أكدت تاكايتشي، في تصريحات أمام البرلمان الياباني، أن "بلادها لم تتلق حتى الآن أي طلب رسمي من الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن "طوكيو تدرس الخيارات المتاحة ضمن الأطر القانونية والدستورية".