ترمب يشكر إيران على الاستجابة لطلبه وإيقاف إعدام المتظاهرات

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، عن استجابة إيران له والتراجع عن إعدام 8 من النساء التظاهرات.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام، عن ترمب قوله إنه "تم إبلاغي للتو، بأن المحتجات الإيرانيات الـ8 اللواتي كان من المقرر إعدامهن الليلة في إيران لن يعدمن".

وأضاف ترمب أن "4 من المحتجات الإيرانيات الثماني سيطلق سراحهن فورا، بينما سيحكم على الأخريات بالسجن لمدة شهر واحد".

وختم ترمب قائلاً: "أعرب عن بالغ تقديري لإيران وقادتها على استجابتهم لطلبي بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، وإيقافهم تنفيذ الإعدام المقرر".

ويوم أمس الثلاثاء أعاد ترمب عبر منصته "تروث سوشال"، نشر محتوى للناشط "إيال يعقوبي" يتضمن صورا لثماني نساء، وكتب مخاطبا القادة في طهران: "أرجوكم، لا تُلحقوا بهن أي أذى! ستكون هذه بداية رائعة لمفاوضاتنا". وبحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن"، فإن ترامب يسعى لاستخدام هذا الملف كبادرة حسن نية قبل مفاوضات إسلام آباد المرتقبة.