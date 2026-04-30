ترمب يشعل الجدل بتسمية مضيق هرمز بـ"مضيق ترمب"

شفق نيوز- واشنطن

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، نشر صورة على منصة "تروث سوشيال" أطلق فيها على مضيق هرمز اسم "مضيق ترمب"، في خطوة وُصفت بأنها "تصعيدية جديدة"، تزامنت مع توجيهه تهديدات شديدة اللهجة لإيران.

ويأتي هذا المنشور بعد أن كان ترمب قد نشر عبر المنصة صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهره وهو يحمل بندقية مع عبارة "لا مزيد من الرجل اللطيف"، وكتب قائلاً: "إيران لا تستطيع أن تتماسك، إنهم لا يعرفون كيفية التوقيع على اتفاقية غير نووية، من الأفضل أن يصبحوا أذكياء قريباً".

وجاءت هذه التهديدات بعد أن ألغى ترمب الرحلة المقررة للمفاوضين الأميركيين إلى إسلام آباد الأسبوع الماضي، مؤكداً أن واشنطن تملك كل الأوراق، وأن على إيران القدوم إليها إذا أرادت التفاوض.

في المقابل، كانت طهران قد اقترحت إعادة فتح المضيق مقابل رفع الحصار الأميركي عن موانئها وإنهاء الحرب، مع تأجيل مناقشة ملفها النووي، وهو ما لم يلقَ قبولاً لدى ترمب، فيما يتوقع أن يرد البيت الأبيض بعرض مضاد.