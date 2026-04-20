ترمب يستبعد تمديد الهدنة مع إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، استبعاده تجديد الهدنة مع إيران.

وقال ترمب لبلومبرغ: فانس سيغادر في وقت لاحق اليوم لاستئناف المفاوضات في باكستان غدا الثلاثاء، مع إيران.

وأضاف: الاجتماع مع إيران هو لمناقشة شروط السلام قد يكون مفيدا للجميع وأود حضوره لكنني لا أرى ذلك ضروريا.

وأكمل: أتوقع استئناف القتال في حال عدم التوصل إلى اتفاق، والإيرانيين يريدونني أن أفتح المضيق ولن أفتحه حتى يتم توقيع اتفاق.

وبين: مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى إبرام اتفاق نهائي ولن أتسرع بعقد اتفاق سيئ ولدينا متسع من الوقت، مؤكدا: وقف إطلاق النار ينتهي مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن.