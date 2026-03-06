ترمب يرفض أي اتفاق مع إيران: بعد استسلامها سيتم اختيار زعيم مقبول (تحديث)

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، على عدم وجود أي اتفاق مع إيران، واضعا شرط الاستسلام، واختيار قائد جديد "عظيم ومقبول"، حسب وصفه.

وقال ترمب، في مؤتمر صحفي: "لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران إلا الاستسلام غير المشروط". لافتا إلى أنه "بعد استسلام إيران غير المشروط سيتم اختيار قائد عظيم ومقبول".

وأضاف ترمب:ذ أنه "سنعمل مع الحلفاء والشركاء على إنقاذ إيران من حافة الانهيار وتعزيز اقتصادها، وسنجعل إيران أكبر وأفضل وأقوى اقتصادياً".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد كشف في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن دولاً بدأت ببذل جهود الوساطة لإيقاف الحرب الأميركية الاسرائيلية على بلاده.

وقال بزشكيان في تصريحات صحفية، إن "بعض الدول بدأت جهود الوساطة، وردنا عليها بأننا ملتزمون بتحقيق سلام دائم في المنطقة"، مضيفاً أنه "على الوسطاء التوجه إلى من أشعل الحرب واستهان بالشعب الإيراني" في إشارة إلى أميركا وإيران.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أميركية" في دول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.