ترمب يرد على المستشار الألماني: أصلحوا بلادكم واتركوا ملف إيران لنا

شفق نيوز- واشنطن

رد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، على تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الاستعداد للمشاركة في مهمة عسكرية بمضيق هرمز، داعياً إياه إلى التركيز على أزمات بلاده بدلاً من التدخل في ملف إيران.

وقال ترمب، في تصريح جاء بعد وقت قليل من حديث المستشار الألماني، إن على المستشار الألماني "إصلاح بلاده بدلاً من التدخل في شؤون من يريدون التخلص من الخطر النووي الإيراني".

وأضاف أن على ميرتس "تقليل تدخله في شؤون من يعملون على إزالة تهديد إيران النووي لجعل العالم أكثر أماناً".

وتابع الرئيس الأميركي أن المستشار الألماني ينبغي أن يكرّس وقتاً أكبر لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومعالجة الخلل داخل بلاده، ولا سيما في ملفي الهجرة والطاقة.

وجاءت تصريحات ترمب بعد إعلان ميرتس استعداد ألمانيا للمشاركة في إجراءات عسكرية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، شريطة توفر تفويض دولي أو برلماني.