ترمب يرجّح التوصل لاتفاق مع إيران الشهر المقبل

شفق نيوز- واشنطن

رجّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم ‌الخميس، إبرام اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل، معرباً عن قناعته بضرورة أن تبرم ‌الولايات ‌المتحدة اتفاقاً مع طهران.

وقال ترمب، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "⁠علينا إبرام ⁠اتفاق مع إيران، وإلا فستكون العواقب وخيمة للغاية".

وأوضح، أن "نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعاً جيداً معه، كما أنه لم يطلب مني التوقف عن التحدث إلى إيران"، مردفاً: "كان على إيران إبرام اتفاق حينما وجهنا لها الضربة الأخيرة".

وكان موقع أكسيوس الأميركي، أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ ترمب بضرورة أن يتضمن أي اتفاق محتمل مع إيران ملفات تتجاوز البرنامج النووي، لتشمل الصواريخ الباليستية ودعم طهران لوكلائها في المنطقة.

بالمقابل جدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق يوم الخميس، اتهامه لترمب ونتنياهو، بالتحريض ضد النظام الإيراني خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، مشيراً إلى أن من وصفهم بالأعداء أغلقوا جميع الطرق أمام بلاده للتسبّب بمشكلات داخلية.